Книжный клуб «Народный сахалинский гид» обсудит произведение Владимира Канторовича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча краеведческого книжного клуба в рамках проекта «Народный сахалинский гид» пройдёт в главной островной библиотеке 12 ноября. Начало в 18:00.

Участники клуба выбрали для обсуждения повесть советского писателя, журналиста, автора очерков Владимира Канторовича «Детство нивха Ковгэна».

Автор неоднократно бывал на острове. Итогом его командировок стали документальные и художественные произведения. Наиболее известна сахалинским читателям повесть «Детство нивха Ковгэна». Это произведение – уникальный документ в жанре документальной прозы, основанный на реальных наблюдениях и впечатлениях писателя.

На встрече будет возможность погрузиться в культуру нивхов: узнать об их традициях, быте и мировоззрении из первых, хоть и литературных уст. Пришедшие смогут не только обсудить книгу, но и рассмотреть иллюстрации знаменитого сахалинского художника Гиви Манткавы, который визуально дополнил произведение.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-54.