На Сахалине и Курильских островах проходит подготовка полигонов ВВО к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду обучения военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин и Курильских островах начали сплошную очистку полигонов после проведения ряда учений и боевых стрельб в прошедшем летнем периоде обучения.
Для выполнения поиска, разминирования и уничтожения взрывоопасных предметов были созданы специальные группы разминирования из военнослужащих инженерно-саперных подразделений гвардейского армейского корпуса ВВО.
Перед началом очистки полигонов с саперами были проведены практические и теоретические занятия по специальной подготовке. Военнослужащие отработали способы уничтожения боеприпасов и порядок безопасного вывоза их к месту утилизации. Кроме того, весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.
Все военнослужащие инженерно-саперных подразделений обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты, современными миноискателями, средствами связи и специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Сахалинские спортсменки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту
- 16:52 Вчера Асфальтирование первого участка проспекта Мира завершат в ноябре
- 16:04 Вчера Книжный клуб «Народный сахалинский гид» обсудит произведение Владимира Канторовича
- 14:15 Вчера В Южно-Сахалинске начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?