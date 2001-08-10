На Сахалине и Курильских островах проходит подготовка полигонов ВВО к зиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду обучения военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин и Курильских островах начали сплошную очистку полигонов после проведения ряда учений и боевых стрельб в прошедшем летнем периоде обучения.

Для выполнения поиска, разминирования и уничтожения взрывоопасных предметов были созданы специальные группы разминирования из военнослужащих инженерно-саперных подразделений гвардейского армейского корпуса ВВО.

Перед началом очистки полигонов с саперами были проведены практические и теоретические занятия по специальной подготовке. Военнослужащие отработали способы уничтожения боеприпасов и порядок безопасного вывоза их к месту утилизации. Кроме того, весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.

Все военнослужащие инженерно-саперных подразделений обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты, современными миноискателями, средствами связи и специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов.