Сахалинские предприниматели представили свою продукцию на творческой ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 30 островных предпринимателей презентовали на выставке широкий ассортимент своих товаров – изделия из дерева и керамики, сувениры с региональной символикой, необычные сладости, украшения ручной работы, самодельные свечи и ароматические композиции.

– Я начала заниматься рукоделием, когда у меня родилась внучка. Решила сшить для нее что-то особенное, и так я всё больше увлеклась шитьем в стиле пейчворк. Такие изделия очень дорогие, требуют больших затрат по электроэнергии, времени и сил. Машины, которые я использую, не простые – это сложные и дорогие устройства. Вкладываю я в это свою энергию, свою любовь. Говорят, что у меня получается создавать что-то очень сильное по энергетике – это действительно так. Благодаря таким ярмаркам я могу продавать свою продукцию и поддерживать своё творчество, – поделилась участница ярмарки Марина Гончаренко.

На площадке ежечасно проходили мастер-классы, а каждый покупатель становился участником розыгрыша призов. Профильные ярмарки и выставки регулярно проводятся в регионе при поддержке Министерства экономического развития Сахалинской области и центра «Мой бизнес», способствуя повышению узнаваемости местных брендов.

– На ярмарке «Палитра творчества» представлены изделия разных направлений, что позволяет посетителям познакомиться с работами местных предпринимателей и приобрести уникальные товары. Чтобы владельцы своего дела могли своевременно узнавать о таких выставках и участвовать в них, мы публикуем информацию на сайте mybusiness65 в разделе «Календарь мероприятий». Даже если на нашем сайте отсутствует информация об определённых мероприятиях, таких как ярмарки или выставки, предприниматели, желающие сотрудничать с «Мой бизнес» или представить свою продукцию, могут обратиться в наш Центр, оставить заявку в лист ожидания и при планировании участия, с потенциальным участником свяжется организатор, – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Ольга Ермакова.

Напомним, поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают начинающих и действующих владельцев компаний. Подробнее – на mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.