Фонд капремонта Сахалина напоминает: переоформляйте лицевой счёт после покупки квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области напоминает жителям региона о необходимости своевременно предоставлять документы о смене владельца недвижимости после покупки квартиры. Это важно для корректного начисления взносов и отражения актуальных данных в квитанциях.

Региональные органы, занимающиеся регистрацией прав собственности, не передают сведения напрямую в Фонд, поэтому ответственность за уведомление лежит на новом собственнике.

Начальник абонентского отдела Фонда Оксана Кобзева пояснила, что для переоформления достаточно предоставить выписку из ЕГРН (все страницы). Сделать это можно дистанционно, направив документы через раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте регоператора https://fkr65.ru/, либо лично в офис Фонда по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В, офис №111.

– Мы рекомендуем направлять документы для переоформления лицевого счёта сразу после регистрации права собственности. Это позволит избежать ошибок в начислениях и проблем с оплатой квитанций. Процедура простая и занимает минимальное время. Собственники обязаны оплачивать коммунальные услуги с момента возникновения права собственности, даже если в квитанциях указана фамилия прежнего владельца. В противном случае будет накапливаться долг, и с 31-го дня просрочки начнут начисляться пени, - отметила Оксана Кобзева.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности. То есть, как следует из статьи 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом, собственники при вступлении в права собственности на недвижимое имущество, обязаны предоставить выписку из ЕГРН во все ресурсоснабжающие компании, управляющую компанию, а также в Фонд капитального ремонта.