160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие, посвященное 160-летию института судебных приставов.
1 ноября сотрудники органов принудительного исполнения отмечают свой профессиональный праздник. 2025 год стал для ведомства юбилейным. Празднуется 160-летие образования института судебных приставов в России.
В торжественной обстановке прошло мероприятие, посвященное юбилейной дате.
Гостями торжества стали Главный федеральный инспектор по Сахалинской области, представители Правительства Сахалинской области и администрации города Южно-Сахалинска, председатель Сахалинского областного суда и руководители взаимодействующих ведомств.
Прозвучало видеопоздравление от директора Службы Дмитрия Аристова.
История создания ведомства и островного Управления была воссоздана в документальный фильм, в основу которого легли документальные сьемки из рабочих будней судебных приставов.
С поздравительным словом перед гостями и коллегами выступил руководитель Управления ФССП России по Сахалинской области Баясхалан Владимирович Дамдинжапов. Наиболее отличившиеся сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Победителям ведомственного конкурса на звание «Лучший в профессии» вручены памятные знаки.
С приветственной речью выступил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, вручены награды Губернатора и Правительства Сахалинской области заместителем Губернатора Сахалинской области Сергеем Александровичем Гребенюк. С поздравлением в адрес сотрудников ведомства выступил и вице-мэр Дмитрий Фаритович Хайбриев. От администрации города Южно-Сахалинска был подарен приветственный адрес.
Поздравили руководителя и коллектив Управления председатель Сахалинского областного суда и председатель Арбитражного суда.
Завершил программу праздничный концерт. С номерами выступили творческие коллективы.
