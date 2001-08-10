160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие, посвященное 160-летию института судебных приставов.

1 ноября сотрудники органов принудительного исполнения отмечают свой профессиональный праздник. 2025 год стал для ведомства юбилейным. Празднуется 160-летие образования института судебных приставов в России.

В торжественной обстановке прошло мероприятие, посвященное юбилейной дате.

Гостями торжества стали Главный федеральный инспектор по Сахалинской области, представители Правительства Сахалинской области и администрации города Южно-Сахалинска, председатель Сахалинского областного суда и руководители взаимодействующих ведомств.

Прозвучало видеопоздравление от директора Службы Дмитрия Аристова.

История создания ведомства и островного Управления была воссоздана в документальный фильм, в основу которого легли документальные сьемки из рабочих будней судебных приставов.

С поздравительным словом перед гостями и коллегами выступил руководитель Управления ФССП России по Сахалинской области Баясхалан Владимирович Дамдинжапов. Наиболее отличившиеся сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Победителям ведомственного конкурса на звание «Лучший в профессии» вручены памятные знаки.

С приветственной речью выступил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, вручены награды Губернатора и Правительства Сахалинской области заместителем Губернатора Сахалинской области Сергеем Александровичем Гребенюк. С поздравлением в адрес сотрудников ведомства выступил и вице-мэр Дмитрий Фаритович Хайбриев. От администрации города Южно-Сахалинска был подарен приветственный адрес.

Поздравили руководителя и коллектив Управления председатель Сахалинского областного суда и председатель Арбитражного суда.

Завершил программу праздничный концерт. С номерами выступили творческие коллективы.