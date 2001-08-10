В Южно-Сахалинске завершился капитальный ремонт библиотеки «Книжный квартал»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершен капитальный ремонт библиотеки «Книжный квартал» (ул. Емельянова, 3). Преображение стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Семья». Ремонт также послужил импульсом для запуска новых проектов, которыми скоро порадуют читателей.

Помещения библиотеки полностью преобразились. В ходе работ были заменены оконные блоки, обновлены полы и приведены в порядок стены, что сделало пространство светлым и современным. Также была закуплена новая мебель, оборудование и подготовлены новые экспозиции.

В настоящее время ведется оснащение библиотеки новой техникой, значительная часть которой приобретена за счет средств, заработанных книжным издательством библиотечной системы областного центра.

- Для нас было очень радостно, что мы попали в нацпроект. В итоге наша библиотека стала очень светлой и уютной. Наши постоянные читатели отмечают эти положительные изменения, – рассказала директор МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» Ольга Бородина. - Сегодня наш фонд проходит ревизию и обновление. Много книг в пользование приносят и сами жители. Но современная библиотека – это не только бумажные книги, но и доступ к информации в любом формате, в том числе через наш сайт, а также это пространство для досуга и новых знаний.

Сегодня «Книжный квартал» обслуживает более 2000 читателей, среди которых как дети, так и взрослые. Для юной аудитории здесь регулярно проводятся экскурсии, библиотечные уроки, краеведческие часы, викторины, игровые программы и КВН. В ближайших планах открытие на детской половине библиотеки интерактивного «Сказочного царства». Сейчас ведется монтаж уникальной экспозиции, первую часть которой - «Избушку Бабы Яги» - планируют открыть к новогодним праздникам.

В этом году в областном центре обновляют три библиотеки. Ранее ремонт провели в «Центре досуга» на улице Украинской, готовится к открытию библиотека «Луговое».