Сахалинцев призывают к своевременной оплате коммунальных услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На текущий момент задолженность островитян за вывоз мусора составляет 198 миллионов рублей.

Согласно действующему законодательству, плата за коммунальные услуги должна вноситься ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Кроме того, начиная с 1 марта 2026 года правительством Российской Федерации принято решение о переносе крайнего срока внесения платежей на 15-е число каждого месяца. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Помимо этого, с марта 2026 года изменится срок рассылки платежных документов: теперь квитанции станут приходить гражданам не позднее пятого числа каждого месяца, тогда как ранее этот срок устанавливался на первое число.

Этот шаг направлен на повышение комфорта россиян и предотвращение начисления штрафов и пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

– Данная инициатива обеспечит равномерное распределение расходов и снизит риск образования задолженности по обязательным платежам, – отметил заместитель генерального директора по сбыту Управления по обращению с отходами Александр Яцык.

Региональный оператор АО «Управление по обращению с отходами» напоминает жителям островного региона о важности своевременной оплаты вывоз твердых коммунальных отходов, поскольку регулярность платежей обеспечивает бесперебойное и качественное предоставление данной услуги. Заказать выписку по лицевому счету или получить реквизиты для оплаты задолженности можно на сайте регионального оператора в разделе «Физическим лицам» https://www.aotko65.ru/.