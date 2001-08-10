Сахалинцев призывают к своевременной оплате коммунальных услуг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На текущий момент задолженность островитян за вывоз мусора составляет 198 миллионов рублей.
Согласно действующему законодательству, плата за коммунальные услуги должна вноситься ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Кроме того, начиная с 1 марта 2026 года правительством Российской Федерации принято решение о переносе крайнего срока внесения платежей на 15-е число каждого месяца. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.
Помимо этого, с марта 2026 года изменится срок рассылки платежных документов: теперь квитанции станут приходить гражданам не позднее пятого числа каждого месяца, тогда как ранее этот срок устанавливался на первое число.
Этот шаг направлен на повышение комфорта россиян и предотвращение начисления штрафов и пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.
– Данная инициатива обеспечит равномерное распределение расходов и снизит риск образования задолженности по обязательным платежам, – отметил заместитель генерального директора по сбыту Управления по обращению с отходами Александр Яцык.
Региональный оператор АО «Управление по обращению с отходами» напоминает жителям островного региона о важности своевременной оплаты вывоз твердых коммунальных отходов, поскольку регулярность платежей обеспечивает бесперебойное и качественное предоставление данной услуги. Заказать выписку по лицевому счету или получить реквизиты для оплаты задолженности можно на сайте регионального оператора в разделе «Физическим лицам» https://www.aotko65.ru/.
Комментарии - 2
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 10:04 Сегодня В СахОУНБ открылась уникальная выставка одной картины
- 09:27 Сегодня Фонд капремонта Сахалина напоминает: переоформляйте лицевой счёт после покупки квартиры
- 09:00 Сегодня «Сахалинские Акулы» в упорном матче уступили финалисту МХЛ
- 17:44 Вчера Сахалинцы завоевали 1 серебро и 3 бронзы на чемпионате России по стрельбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?