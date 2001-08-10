Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Арктический прорыв С. О. Макарова» пройдет 7 ноября в главной островной библиотеке в рамках цикла «Краеведческие штудии» и в честь 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. Начало в 14:00.
Спикером выступит ведущий архивист Государственного исторического архива Сахалинской области Мария Кузьменко.
Лекция посвящена выдающемуся русскому флотоводцу, учёному и инженеру адмиралу Степану Макарову, чьё имя навсегда вписано в историю освоения Арктики. Именно он одним из первых обосновал необходимость создания мощного ледокольного флота, способного обеспечить круглогодичную навигацию в суровых арктических водах. Благодаря его научным трудам, практическим экспериментам и настойчивости Россия стала пионером в строительстве ледоколов и активном освоении Северного морского пути.
Участники узнают, как развивались арктические исследования в Российской империи, какие инженерные решения предложил Макаров для покорения Ледовитого океана, почему его наследие остаётся актуальным и сегодня – в эпоху возрождения Северного морского пути как ключевой транспортной артерии.
Лекция пройдет в зале им. Г.И. Невельского (2-й этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-15.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине
09:40 Сегодня «Сахалинские Акулы» собрали более 180 тысяч в поддержку семей участников СВО
10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 14:02 Сегодня Вынесен приговор по делу о хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей
- 13:18 Сегодня Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке
- 12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
- 10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?