Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Арктический прорыв С. О. Макарова» пройдет 7 ноября в главной островной библиотеке в рамках цикла «Краеведческие штудии» и в честь 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. Начало в 14:00.

Спикером выступит ведущий архивист Государственного исторического архива Сахалинской области Мария Кузьменко.

Лекция посвящена выдающемуся русскому флотоводцу, учёному и инженеру адмиралу Степану Макарову, чьё имя навсегда вписано в историю освоения Арктики. Именно он одним из первых обосновал необходимость создания мощного ледокольного флота, способного обеспечить круглогодичную навигацию в суровых арктических водах. Благодаря его научным трудам, практическим экспериментам и настойчивости Россия стала пионером в строительстве ледоколов и активном освоении Северного морского пути.

Участники узнают, как развивались арктические исследования в Российской империи, какие инженерные решения предложил Макаров для покорения Ледовитого океана, почему его наследие остаётся актуальным и сегодня – в эпоху возрождения Северного морского пути как ключевой транспортной артерии.

Лекция пройдет в зале им. Г.И. Невельского (2-й этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-15.