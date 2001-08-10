Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области реализуется масштабная программа по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из ключевых объектов, преобразивших облик портового города Корсаков, стала набережная реки Корсаковка.
Это пространство, получившее поддержку на Всероссийском конкурсе лучших проектов, стало популярным местом отдыха для жителей и гостей города. Изначальная концепция проекта включала создание мультикультурного квартала и зоны, посвященной русским традициям.
В министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области через сервис обратной связи поступило предложение от одной из жительниц Корсакова. Она высоко оценила благоустройство, но отметила необходимость создания комнаты матери и ребенка для большего комфорта семей с детьми. Это предложение было взято в работу.
- В настоящее время подготавливается конкурсная заявка 4-го этапа благоустройства вдоль реки Корсаковка с реализацией до конца 2027 года. В проект планируется включить специально оборудованное помещение, предназначенное для ухода за детьми и предоставления комфортных условий для родителей с детьми до 7 лет, беременных женщин и детей-инвалидов, – отметила заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Анна Сафина.
Всего с 2019 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах было благоустроено более 170 общественных пространств. Работа в этом направлении продолжается, следуя решению Президента РФ Владимира Путина о создании комфортной среды для жизни.
