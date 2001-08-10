Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2025
Сейчас 20:50
17:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе наградили победителей и призеров конкурса «Лучший двор»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе уже четвертый год подряд проводится муниципальный конкурс «Лучший двор». В этом году в состязании на лучшее преображение своей придомовой территории заявились 8 дворов из Поронайска и Востока. 
Конкурсная комиссия осмотрела каждый двор и выбрала победителей и призеров по каждой номинации:
Самый зеленый двор:
1 место – ул. Дружбы, 1
2 место – ул. Гагарина, 22 (с. Восток)
Самый уютный двор:
1 место – ул. Сахалинская, 29
2 место – ул. Криворучко, 7
3 место – ул. Октябрьская, 67б
За участие отметили двор по улице 40 лет ВЛКСМ, 13б
Самый креативный двор:
1 место – ул. 40 лет ВЛКСМ, 13а
2 место – ул. Восточная, 48
Победители и призеры получили денежные сертификаты на покупку объектов благоустройства своего двора (скамейки, урны, беседки, детское игровое или спортивное оборудование, зеленые насаждения). Реализовать свои сертификаты участники смогут в следующем году.
Поздравляем всех участников конкурса и благодарим за старания и труды по преображению своих дворов!

