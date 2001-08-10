17:26, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайском районе наградили победителей и призеров конкурса «Лучший двор»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе уже четвертый год подряд проводится муниципальный конкурс «Лучший двор». В этом году в состязании на лучшее преображение своей придомовой территории заявились 8 дворов из Поронайска и Востока.
Конкурсная комиссия осмотрела каждый двор и выбрала победителей и призеров по каждой номинации:
Самый зеленый двор:
1 место – ул. Дружбы, 1
2 место – ул. Гагарина, 22 (с. Восток)
Самый уютный двор:
1 место – ул. Сахалинская, 29
2 место – ул. Криворучко, 7
3 место – ул. Октябрьская, 67б
За участие отметили двор по улице 40 лет ВЛКСМ, 13б
Самый креативный двор:
1 место – ул. 40 лет ВЛКСМ, 13а
2 место – ул. Восточная, 48
Победители и призеры получили денежные сертификаты на покупку объектов благоустройства своего двора (скамейки, урны, беседки, детское игровое или спортивное оборудование, зеленые насаждения). Реализовать свои сертификаты участники смогут в следующем году.
Поздравляем всех участников конкурса и благодарим за старания и труды по преображению своих дворов!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Изменения в графике автобусов с 1 по 4 ноября в Южно-Сахалинске
10:15 Сегодня Синегорская свалка - первый рекультивированный объект в Сахалинской области
11:26 Сегодня Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
09:35 Сегодня Южно-Сахалинцев приглашают провести выходные с «Сахалинскими Акулами»
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
13:15 28 Октября Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля
10:20 27 Октября Чемпионат ДФО по чир спорту «Сердце мира» стартовал в Южно-Сахалинске
13:49 29 Октября ДТП с участием грузовика и легковой машины унесло жизнь водителя
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
Выбор редакции
- 15:50 Сегодня Юные артисты Сахалина едут в Харбин
- 14:34 Сегодня Владимир Соломко, участник трудового фронта, отмечает 91-летие
- 13:13 Сегодня Пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ предлагают южносахалинцам
- 10:54 Сегодня Сахалинцы и приморцы обменялись моментами и голами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?