В Поронайском районе наградили победителей и призеров конкурса «Лучший двор»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе уже четвертый год подряд проводится муниципальный конкурс «Лучший двор». В этом году в состязании на лучшее преображение своей придомовой территории заявились 8 дворов из Поронайска и Востока.

Конкурсная комиссия осмотрела каждый двор и выбрала победителей и призеров по каждой номинации:

Самый зеленый двор:

1 место – ул. Дружбы, 1

2 место – ул. Гагарина, 22 (с. Восток)

Самый уютный двор:

1 место – ул. Сахалинская, 29

2 место – ул. Криворучко, 7

3 место – ул. Октябрьская, 67б

За участие отметили двор по улице 40 лет ВЛКСМ, 13б

Самый креативный двор:

1 место – ул. 40 лет ВЛКСМ, 13а

2 место – ул. Восточная, 48

Победители и призеры получили денежные сертификаты на покупку объектов благоустройства своего двора (скамейки, урны, беседки, детское игровое или спортивное оборудование, зеленые насаждения). Реализовать свои сертификаты участники смогут в следующем году.

Поздравляем всех участников конкурса и благодарим за старания и труды по преображению своих дворов!