16:57, | Новости общества Сахалина и Курил
Ремонт двора по по улице Сахалинской Поронайска продолжается
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во дворе по улице Сахалинской, 27 продолжаются ремонтные работы. Во время дождей и весенней распутицы от жителей двора поступали жалобы на подтопление. Теперь эта проблема устранена - в рамках проекта строители выполнили прокладку ливневой канализации.
На сегодняшний день подрядчики полностью завершили установку бортового камня, произвели укладку брусчатки на пешеходных дорожках, установили ограждение для будущей детской площадки. Строители в полном объеме выполнили асфальтирование придомовой территории и заездов во двор. На следующей неделе ожидается доставка грунта для зеленых насаждений.
"В следующем году, как только позволит погода, подрядчики продолжат капитальный ремонт двора – установят игровой комплекс и скамейки. С каждым годом стараемся охватить ремонтом как можно больше дворов. Это также одно из поручений губернатора Валерия Лимаренко," - отмечает глава Поронайского района Антон Карпуков.
