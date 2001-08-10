Юные артисты Сахалина едут в Харбин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская делегация отправилась в город Харбин на Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Энергия таланта», который пройдёт с 30 октября по 3 ноября.

Право представить наш регион завоевали лучшие из лучших – победители Всероссийского отборочного тура, который проходил в Южно-Сахалинске с 16 по 19 июня.

В состав делегации вошли около 140 юных артистов из разных уголков области: Поронайского, Долинского, Александровск-Сахалинского муниципальных округов и города Южно-Сахалинска.

Каждый коллектив подготовил для конкурсной программы по два номера в различных жанрах творчества. Ребята представят своё мастерство международному экспертному жюри, продемонстрировав разносторонность своего таланта.

Помимо конкурсных испытаний, для островных талантов подготовлена насыщенная экскурсионно-образовательная программа по профильным направлениям, которая позволит им не только показать себя, но и получить новый ценный опыт.

– «Поездка состоялась благодаря родителям и поддержке глав муниципальных образований Сахалинской области. Фестиваль объединяет разные направления: хореографию, вокальное, цирковое и театральное искусство. Несмотря на организационные сложности, проект получил большой отклик – в каждом направлении было представлено более ста номеров», — поделился председатель Сахалинского регионального отделения Национальной системы «ИНТЕГРАЦИЯ».

Пресс-служба Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Национальная система «ИНТЕГРАЦИЯ»