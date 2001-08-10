В арт-резиденции «Маяк» состоялась церемония награждения победителей региональных этапов конкурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября 2025 года в арт- резиденции «Маяк» состоялась торжественная церемония награждения победителей региональных этапов Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2025» и Всероссийской национальной премии «Студент Года – 2025».

Особые поздравления нашим победителям:

ГРАН-ПРИ «Ученик года — 2025»

Шайхов Родион. МБОУ СОШ № 2 г. Томари

(наставник Сагайдачная Анна Сергеевна)

ГРАН-ПРИ «Студент года — 2025» профессиональных образовательных организаций Утенков Сергей, Охинский филиал ФГБОУ ВО Сахалинский государственный университет (наставник Григорьева Ирина Юрьевна)

ГРАН-ПРИ «Студент года — 2025» образовательных организаций высшего образования Пелих Виктория ФГБОУ ВО Сахалинский государственный университет

(наставник Сидоренко Татьяна Денисовна)

Хочется отметить главное: каждый, кто прошел в очный этап,— уже лучший.

Сам факт вашего присутствия здесь и сейчас — это уже огромная победа над собой и доказательство ваших выдающихся способностей.

Наши победители получают право представить Сахалинскую область на заочном Всероссийском этапе конкурса! Пожелаем им удачи и уверенности в своих силах!

Не останавливайтесь на достигнутом. Помните, что самое большое удовольствие — это ощущение, что вы становитесь лучше, чем были вчера. Ваше время сиять — сейчас!

Российская национальная премия «Студент года – 2025» – это конкурсный и образовательный проект для обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Сахалинской области, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2025» – это конкурсный и образовательный проект для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования на территории Российской Федерации, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, ученического лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Организаторами регионального этапа конкурсов в Сахалинской области являются:

Сахалинская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи»

ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр»;

при поддержке Агентства по делам молодежи Сахалинской области, Министерства образования Сахалинской области.