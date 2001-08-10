Владимир Соломко, участник трудового фронта, отмечает 91-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня дом участника трудового фронта Владимира Дмитриевича Соломко полон гостей: он отмечает свой 91-й день рождения. С праздником именинника пришли поздравить военнослужащие, юнармейцы, представители общественных организаций и учащиеся школ. От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина слова благодарности и добрые пожелания прозвучали от представителей департамента внутренней политики.

Жизнь Владимира Дмитриевича — это череда ярких страниц, наполненных мужеством и преданностью своему делу. Он родился на Украине в 1934 году. В восьмилетнем возрасте вместе с другими мальчишками помогал партизанам: по ночам, преодолевая многие километры пути до леса, тайно носил продукты, которые удавалось достать.

Свой профессиональный путь Владимир Дмитриевич посвятил железнодорожной отрасли. Как вспоминает ветеран, сначала он работал на железной дороге в Улан-Удэ. В 1960 году переехал на Сахалин, где 5 лет прослужил в военизированной охране железной дороги. Затем перешел трудиться на тепловозо-вагоноремонтный завод, где приобрёл специальность слесаря-жестянщика и проработал 30 лет.

– Работа была тяжеловата, почти всё вручную. Но было и много веселых моментов, все праздники отмечали очень хорошо. На 1, 9 мая мы первыми кричали «Ура» рядом с трибуной на площади Ленина. Жизнь была такая: в колхоз ехать в субботу – без разговоров. Уборка картофеля, уборка сена – я всегда был при деле. Мы любили трудиться, – делится воспоминаниями Владимир Дмитриевич.

Владимир Соломко отмечает праздники в кругу самых близких людей. Его дом наполнен теплом семейного уюта, собираются дети и внуки, чтобы провести время вместе.

Бодрость духа и оптимизм Владимиру Дмитриевичу всегда помогало сохранять творчество. Всю жизнь он пел в хоровых объединениях. Именно музыка была его верным спутником, помогала поддерживать жизненный тонус. С особой теплотой ветеран вспоминает своё участие в народном вокальном ансамбле «Надежда» в Доме культуры «Родина», где он находил радость в общении с единомышленниками.

«Ваша жизнь — это пример стойкости, жизнелюбия и беззаветного служения Родине, – говорится в поздравлении мэра Сергея Надсадина. – Не жалея сил, Вы вносили вклад в восстановление и развитие нашей страны. Активная жизненная позиция, участие в патриотическом воспитании молодежи и личный пример помогают нам сохранять память о Великой Победе и передавать её новым поколениям».