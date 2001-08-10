Тихоокеанское
Пожарные оперативно ликвидировали огонь в хозяйственной постройке
Пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ предлагают южносахалинцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области проводит опрос населения об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог.

Опрос доступен поссылке https://gosuslugi65.ru/pgu/poll/jkh.htm.

Результаты проведенного опроса населения ежегодно представляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности предприятий и учреждений и т.п., осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Сахалинской области.

