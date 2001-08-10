Более 10 тысяч исследований икры подтвердили безопасность продукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «НЦБРСП» с начала года проведено свыше 10 тысяч исследований икры.
С 9 января по 31 октября 2025 года Сахалинским филиалом ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» проведены исследования на соответствие требованиям качества и безопасности 463 партий икры общим весом свыше 2 тыс. т.
Специалистами испытательной лаборатории Сахалинского филиала ФГБУ «НЦБРСП» проведено 10 ,5 тыс. исследования проб икры на соответствие от 9 до 31 показателя качества и безопасности — токсичные элементы, микробиологические показатели, паразитарную чистоту и другие нормативные требования технических регламентов Таможенного союза и технических условий на продукцию.
В частности, исследовано 386 партий соленой икры (горбуши и кеты) и 77 партий икры минтая, сельди и трески.
Продукция, добытая предприятиями Сахалинской области, проверена в рамках производственного контроля, по обращениям заказчиков и в рамках контроля за экспортом. При этом исследования 3 партий икры весом 24,3 т (2 партии икры трески и 1 партия икры минтая) проведены в рамках совместной работы с Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора по контролю за качеством и безопасностью пищевой продукции.
В результате проведенных Сахалинским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» лабораторных испытаний в 1 партии соленой икры горбуши выявлены бактерии группы кишечной палочки. Остальные партии продукции соответствовали установленным требованиям.
Результаты доведены до заказчиков и Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
