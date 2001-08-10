Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая свалка, расположенная в с. Синегорск, площадью 3,7 гектара является первым рекультивированным объектом в Сахалинской области.

В ходе рекультивации на техническом этапе выполнен сбор и вывоз всех накопленных отходов, ранее размещенных на объекте. Произведена планировка и формирование рельефа очищенной территории. А в процессе производства биологического этапа рекультивации выполнен комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Также выполнены работы по удобрению почвы, внесены минеральные удобрения, произведен посев многолетних луговых трав.

В результате все четыре гектара земли, в настоящее время восстановлены.

— В настоящее время мы проводим активную работу по рекультивации 12 свалок в 9 районах области. Сегодня констатируем о завершении работ на объекте в Синегорске, территория которого теперь представляет собой экологически чистую зону. К 2030 году планируем закрыть и рекультивировать все действующие и бывшие свалки островного региона, — заявил Александр Ли, первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области.

— Администрация города Южно-Сахалинска совместно с региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства успешно выполнили поручение губернатора Валерия Лимаренко. Сегодня бывшая свалка преобразована в общественное пространство, которое будет находиться под наблюдением муниципальных служб, — отметил зам. руководителя управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев.

Согласно проектной документации во второй, третий и четвертый годы выращивания многолетних трав в случае не зарастания 80% площади подрядчиком производится дополнительная подкормка почвы минеральными удобрениями, посев и полив растений исходя из норм.

Кроме того, сообщаем, что ведётся активная работа по рекультивации Анивской свалки. Объект за 20 лет эксплуатации накопил порядка 100 тысяч тонн отходов. В настоящее время на Анивской свалке проводятся работы технического этапа. Текущий уровень готовности составляет примерно 60%. Подготовлены инженерные основания, уложен противофильтрационный экран, продолжается формирование террикона для дополнительного уплотнения свалочных масс. Полностью завершить рекультивацию планируется в следующем году.

С 2025 года улучшением экологической ситуации в стране занимается национальный проект «Экологическое благополучие», инициированный Президентом России. Правительство региона активно трудится над достижением поставленных целей и выполнением мероприятий, включая рекультивацию земель, ликвидацию свалок и развитие инфраструктуры для переработки отходов. Забота о чистоте островов — приоритетное направление деятельности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.