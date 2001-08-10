Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2025
Пожарные оперативно ликвидировали огонь в хозяйственной постройке
09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Изменения в графике автобусов с 1 по 4 ноября в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 1 по 4 ноября включительно в Южно-Сахалинске будет действовать следующий режим работы городских регулярных автобусных маршрутов.

Так, 1 ноября движение будет осуществляться по расписанию будних дней. 2,3 и 4 ноября автобусы будут следовать графику выходного дня.

Ознакомиться с расписанием городских автобусов можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.

По всем вопросам работы пассажирского транспорта необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: 55-65-15.

