Фонд капремонта Сахалина усиливает контроль за работами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев провёл рабочее совещание с представителями подрядных организаций, задействованных в реализации региональной программы капремонта домов. Основной темой обсуждения стали вопросы усиления контроля за соблюдением техники безопасности, сроков и качества при выполнении строительно-монтажных работ.

В мероприятии приняли участие представители подрядных и субподрядных компаний, инженеры строительного контроля Фонда. Особое внимание было уделено предотвращению несчастных случаев, повышению уровня ответственности руководителей строительных бригад, а также необходимости регулярного проведения инструктажей и проверок состояния средств индивидуальной защиты.

- Безопасность на объектах капитального ремонта это приоритетная задача. Каждый участник процесса, от мастера до руководителя организации, несёт персональную ответственность за соблюдение норм охраны труда. Мы будем усиливать контроль и требовать дисциплины, ведь речь идёт о здоровье и жизни людей, - отметил Игорь Бондарев.

Также обсудили вопрос повышения качества работ, отметив основные замечания по предварительным итогам строительного сезона. Подрядным организациям поручено обеспечить постоянный мониторинг всех этапов капремонта, а также состояния рабочих площадок.

По итогам встречи стороны выразили готовность к совместной работе по укреплению производственной культуры на всех объектах капитального ремонта региона.