«Тёплый дом» отмечает юбилей и дарит надежду детям Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ГКУ ДСОН «Тёплый дом» отмечает 75-летний юбилей. За эти годы учреждение стало родным для многих детей: здесь не просто обеспечивают уход, а возвращают детство, здоровье и надежду. В торжественном мероприятии, посвященном знаменательной дате, приняла участие министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова, лично поблагодарившая коллектив за многолетний подвиг милосердия.

Торжественная программа юбилея включила в себя творческие номера, презентацию, рассказывающую о прошлом и настоящем «Тёплого дома», а также видеопоздравления.

«Для региональной системы социальной защиты “Тёплый дом” — это более чем учреждение. Это опора, пример безупречной работы и воплощение самых главных наших ценностей: милосердия, профессионализма и ответственности за будущее наших детей», — подчеркнула в своей речи министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

За семь с половиной десятилетий «Тёплый дом» стал жизненно важным центром помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня здесь дарят заботу 30 детям, а с лета 2024 года социальные услуги получили уже более 100 ребят. 76 из них смогли обрести новую семью — вернуться к кровным родителям или найти приемных.

Учреждение уникально своей структурой. Помимо стационара для детей в возрасте от 0 до 5 лет, здесь работает специализированная группа «Милосердие» для детей-инвалидов с гастро- и трахеостомами, а также оказывается помощь в условиях полустационара. Ежедневно над благополучием воспитанников трудится команда из 102 человек: врачи, медсестры, воспитатели, дефектологи и психологи.

Несмотря на солидный возраст, «Тёплый дом» продолжает развиваться. В планах учреждения — дальнейшая оптимизация работы и расширение форм помощи, включая создание мест для паллиативных детей. Юбилей стал не просто поводом для поздравлений, а точкой отсчета для новых свершений.