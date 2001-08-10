Тихоокеанское
16:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске установили две новые доски Почета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске установили две доски Почета – «Лучшие ученики Поронайского района» и «Лучшие спортсмены Поронайского района». Доска, на которой разместят фотографии спортсменов, добившихся выдающихся результатов в спорте, появилась около здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Поронайск-Арена». Доску почета лучших учеников общеобразовательных школ установили рядом с Департаментом образования, культуры и спорта в центре города. 
 
Монтаж и установка объектов завершены. Прежде чем разместить фотографии и имена ребят, признанных лучшими в этом году, учреждения решили обновить фотографии школьников и спортсменов. Воплотить проект в жизнь удалось благодаря программе «Молодежный бюджет».
 
В Сахалинской области по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко действует комплексная система поощрения активной молодежи. Установка досок почета – одна из форм поощрения школьников.

