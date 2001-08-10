На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для всесторонней поддержки местных товаропроизводителей и обеспечения населения свежей и качественной продукцией в Сахалинской области активно развивается ярмарочная торговля. Это направление — важная часть губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение». Сегодня во всех районах области определено 112 площадок для проведения ярмарок, из них 67 площадок действуют на постоянной основе.
Ярмарки проходят в самых разнообразных форматах: ежедневные, сельскохозяйственные, универсальные, тематические и выходного дня. Места для всех категорий сельхозпроизводителей предоставляются абсолютно бесплатно. На ярмарках всегда представлен широкий ассортимент островной продукции: мясо, молоко, сезонные овощи, фрукты, ягоды и многое другое.
С понедельника по воскресенье муниципальные ярмарки принимают своих покупателей. Ярмарочная торговля обладает уникальными особенностями, отличающими ее от других торговых форматов. Ключевое — наличие на одной площадке множества самостоятельных мелких хозяйствующих субъектов и граждан. Особое внимание уделяется повышению доступности торговых мест для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Для сезонной торговли собственной плодоовощной продукцией муниципальные образования дополнительно выделили для ЛПХ около 388 специальных мест в шаговой доступности. Такие меры:
- стимулируют развитие малых форм хозяйствования;
- поддерживают сельских жителей;
- обеспечивают ЛПХ прямые каналы сбыта продукции без посредников.
Кроме того, для информирования населения и бизнеса сведения о ярмарках и местах реализации продукции размещаются:
- на официальном сайте Министерства;
- в региональных СМИ (в социальных сетях, газетах, на сайтах администраций);
- через PUSH‑уведомления в мобильном приложении «Острова.65».
Всего с начала 2025 года организовано свыше 10 тысяч ярмарочных мероприятий в самых различных форматах. Среди всех субъектов Российской Федерации по развитию такой торговли Сахалинская область продолжает занимает 5 место.
