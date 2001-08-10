Военнослужащие на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашникова с учётом опыта специальной военной операции (СВО).

На полигоне ВВО «Троицкий» ежедневно проходят занятия по огневой подготовке с военнослужащими, заключившими первые контракты с Минобороны России.

В рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащие изучили своё штатное стрелковое оружие, и каждый из них выполнил пристрелку закреплённого за ним автомата.

На первых практических занятиях военнослужащие выполнили стрельбы по появляющимся и неподвижным целям со сменой огневых позиций. Мотострелки тренировались поражать мишени, находящиеся на дальности от 50 до 350 метров.

Кроме того, опытные инструкторы – участники СВО особое внимание уделяют обучению бойцов техники ведения непрерывного огневого воздействия на условного противника в составе боевых двоек. При выполнении учебно-боевой задачи стрелки должны идти плечо к плечу, прикрывая друг друга, при этом огонь по «противнику» недолжен прерываться.

«В ближайшее время мы приступим к отработке с бойцами тактики действий при штурме опорных пунктов и блиндажей. На нашем полигоне они построены в точности как у противника в зоне СВО», - пояснил инструктор по тактической подготовке.