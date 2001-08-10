Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2025
Сейчас 19:40
80,50|93,39
В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашников

Военнослужащие на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашникова с учётом опыта специальной военной операции (СВО).

На полигоне ВВО «Троицкий» ежедневно проходят занятия по огневой подготовке с военнослужащими, заключившими первые контракты с Минобороны России.

В рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащие изучили своё штатное стрелковое оружие, и каждый из них выполнил пристрелку закреплённого за ним автомата.

На первых практических занятиях военнослужащие выполнили стрельбы по появляющимся и неподвижным целям со сменой огневых позиций. Мотострелки тренировались поражать мишени, находящиеся на дальности от 50 до 350 метров.

Кроме того, опытные инструкторы – участники СВО особое внимание уделяют обучению бойцов техники ведения непрерывного огневого воздействия на условного противника в составе боевых двоек. При выполнении учебно-боевой задачи стрелки должны идти плечо к плечу, прикрывая друг друга, при этом огонь по «противнику» недолжен прерываться.

«В ближайшее время мы приступим к отработке с бойцами тактики действий при штурме опорных пунктов и блиндажей. На нашем полигоне они построены в точности как у противника в зоне СВО», - пояснил инструктор по тактической подготовке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?