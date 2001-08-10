Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в филиале фонда «Защитники Отечества» на улице Больничной, 34 в Южно-Сахалинске двум ветеранам специальной военной операции Максиму Ковалёву и Валентину Добряку Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вручил ключи от новых автомобилей «SWM G01» c автоматической коробкой передач и с ручным управлением. Современные кроссоверы были закуплены и доставлены фондом «Защитники Отечества».

«Управлять автомобилем с ручным управлением не просто, этому необходимо учиться. Для этого Фондом с Общественно-государственной организацией ДОСААФ подписано соглашение об обучении вождению ветеранов на безвозмездной основе», – отмечает статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Оба ветерана из островного региона, которым вручили новые автомобили, уже прошли бесплатное обучение вождению автомобиля с ручным управлением в ДОСААФ. Еще один ветеран обучается в данное время. Работа по обеспечению ветеранов средствами реабилитации продолжается.

«Автомобили в данном случае являются не мерой поддержки, а техническим средством реабилитации: ими обеспечиваются ветераны СВО с ампутацией обеих нижних конечностей и инвалиды боевых действий, которые передвигаются исключительно на креслах-колясках», – прокомментировала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области Сабина Кушевская.

Кроме того, что ветераны СВО бесплатно получили новые автомобили, партнёр филиала фонда АНО «НПЦ Крылья Сахалина» подарил им по комплекту колёс, чтобы обеспечить безопасное вождение в любой сезон.

«Большое спасибо фонду и нашим социальным координаторам за проделанную работу и такой замечательный подарок. Это большая неожиданность. Даже не верится, что я снова смогу водить автомобиль. Это не просто помощь для людей с инвалидностью, это необходимость», – высказался ветеран СВО Максим Ковалёв.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.