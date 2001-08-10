Операторы ЖКХ переходит в мессенджер MAX для быстрого решения коммунальных вопросов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня операторы горячей линии ЖКХ Сахалинской области начинают принимать заявки жителей в новом российском мессенджере MAX по номеру 8 924 884 42 03. Пользователи смогут отправлять текстовые сообщения, фото и видео, аудиосообщения. Прием звонков через новый сервис, как и прежде, не предусмотрен.

Решение было принято с целью повышения удобства пользователей и эффективности коммуникации.

- Многие жители предпочитают общаться с нами именно через мессенджеры. Для части наших абонентов гораздо удобнее быстро отправить короткое сообщение с приложенной фотографией или видеороликом, нежели звонить по телефону. Сегодня наиболее надёжным российским аналогом зарубежных сервисов является мессенджер MAX, - пояснила руководитель горячей линии ЖКХ Татьяна Букреева.

Через новый мессенджер жители Сахалинской области смогут оперативно задать любые вопросы по обслуживанию многоквартирных домов, ремонту инженерных сетей, организации вывоза мусора, отсутствию тепла и другим проблемам коммунальной сферы.

Напомним, горячая линия, созданная по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, работает ежедневно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00, воскресенье — выходной. Связаться с оператором можно тремя способами: