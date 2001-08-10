В Аниве провели «Открытый разговор» для матерей детей-инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие назвали «Открытый разговор». Родители могли задать интересующие вопросы специалистам школ и детских садов. Особыми гостями мероприятия стали председатель региональной экспертной группы по внедрению Регионального социального стандарта Агентства стратегических инициатив Илона Волошина, и директор некоммерческой организации центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов «Сами» Елена Журавлева.

В островном регионе правительство и Губернатор Валерий Лимаренко придают большое значение вопросам поддержки семей, а также материнства и детства. В регионе постоянно внедряются новые меры финансовой помощи, запускаются программы, ориентированные на поддержку семей с детьми, с детьми инвалидами и упрощается доступ к медицинским и образовательным услугам.

На сегодня много изменений в законодательстве, регулирующем отношения в области помощи детям с особенностями. Например, по врачебной комиссии, по определению места обучения ребенка и т.д.

– Родителям разъяснили обучающие программы, которые их ждут при переходе из садика в школу. То есть, когда мы занимаемся с детьми в детском саду, это, конечно, всё просто. И родители задают вопрос: "А что дальше? Вот мой ребёнок уйдёт в первый класс, а у него интеллектуальное нарушение или расстройство аутического спектра. Как он будет обучаться?" Вот мы это всё разъясняем, – рассказала директор АНО центра поддержки детей-инвалидов «Радуга» Алена Зайцева.

В ходе работы круглого стола приглашенные специалисты из южно-сахалинского центра активного образования рассказали родителям о дальнейшем трудоустройстве детей-инвалидов и их сопровождении. Так, например, в этом году был очень интересный проект в селе Таранай – тренировочное проживание, когда дети-инвалиды с 10 лет и старше могли две недели жить как в лагере, но они не просто там развлекались, прыгали и плясали. Их учили ходить в магазин, быту, то есть это было тренировочное проживание.

Были представлены примеры успешной реабилитации и социальной адаптации детей с различными видами нарушений. Родители получили возможность задать вопросы о конкретных методиках и программах, а также получить рекомендации по их применению в домашних условиях.

В завершение мероприятия участники круглого стола выразили уверенность в том, что подобные встречи необходимы для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и поиска эффективных решений. Было принято решение проводить такие мероприятия регулярно, приглашая к участию специалистов из разных областей, родителей и представителей общественных организаций. Организаторы выразили надежду, что «Открытый разговор» станет площадкой для конструктивного диалога и поможет создать более благоприятные условия для детей с инвалидностью и их семей.