В Аниве провели «Открытый разговор» для матерей детей-инвалидов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие назвали «Открытый разговор». Родители могли задать интересующие вопросы специалистам школ и детских садов. Особыми гостями мероприятия стали председатель региональной экспертной группы по внедрению Регионального социального стандарта Агентства стратегических инициатив Илона Волошина, и директор некоммерческой организации центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов «Сами» Елена Журавлева.
В островном регионе правительство и Губернатор Валерий Лимаренко придают большое значение вопросам поддержки семей, а также материнства и детства. В регионе постоянно внедряются новые меры финансовой помощи, запускаются программы, ориентированные на поддержку семей с детьми, с детьми инвалидами и упрощается доступ к медицинским и образовательным услугам.
На сегодня много изменений в законодательстве, регулирующем отношения в области помощи детям с особенностями. Например, по врачебной комиссии, по определению места обучения ребенка и т.д.
– Родителям разъяснили обучающие программы, которые их ждут при переходе из садика в школу. То есть, когда мы занимаемся с детьми в детском саду, это, конечно, всё просто. И родители задают вопрос: "А что дальше? Вот мой ребёнок уйдёт в первый класс, а у него интеллектуальное нарушение или расстройство аутического спектра. Как он будет обучаться?" Вот мы это всё разъясняем, – рассказала директор АНО центра поддержки детей-инвалидов «Радуга» Алена Зайцева.
В ходе работы круглого стола приглашенные специалисты из южно-сахалинского центра активного образования рассказали родителям о дальнейшем трудоустройстве детей-инвалидов и их сопровождении. Так, например, в этом году был очень интересный проект в селе Таранай – тренировочное проживание, когда дети-инвалиды с 10 лет и старше могли две недели жить как в лагере, но они не просто там развлекались, прыгали и плясали. Их учили ходить в магазин, быту, то есть это было тренировочное проживание.
Были представлены примеры успешной реабилитации и социальной адаптации детей с различными видами нарушений. Родители получили возможность задать вопросы о конкретных методиках и программах, а также получить рекомендации по их применению в домашних условиях.
В завершение мероприятия участники круглого стола выразили уверенность в том, что подобные встречи необходимы для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и поиска эффективных решений. Было принято решение проводить такие мероприятия регулярно, приглашая к участию специалистов из разных областей, родителей и представителей общественных организаций. Организаторы выразили надежду, что «Открытый разговор» станет площадкой для конструктивного диалога и поможет создать более благоприятные условия для детей с инвалидностью и их семей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Вчера Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
17:40 24 Октября Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
15:44 24 Октября Сахалинские юннаты, при поддержке «РВК-Сахалин», победили на форуме «Великие реки России»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 Вчера Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Военнослужащие на Сахалине осваивают методику стрельбы из автомата Калашников
- 13:48 Сегодня Операторы ЖКХ переходит в мессенджер MAX для быстрого решения коммунальных вопросов
- 13:07 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр приглашает на концерт
- 12:32 Сегодня Команды школ и колледжей сразились в «Квиз 360°» в СахОУНБ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?