Новые инспекторы службы безопасности готовы к работе в аэропорту Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 и 29 октября аттестацию в аэровокзале прошли 24 стажера, которые получили допуск к работе инспекторами по досмотру. Все участники успешно подтвердили квалификацию и теперь приступают к самостоятельной работе в службе транспортной безопасности.
Подготовка к аттестации заняла три месяца. За это время будущие инспекторы изучили нормативную базу, освоили технологии досмотра и отработали практические навыки. Перед экзаменом каждому участнику предоставили 20 минут для финальной подготовки. Квалификацию проверяли в четыре этапа: психологическое тестирование, теоретический экзамен онлайн, письменная работа на знание актов транспортной безопасности и устное собеседование по 50 билетам. Все 24 стажера показали отличные результаты на каждом этапе.
Основу нового набора составили выпускники ЮСПК СахГУ по направлению «Сервис на воздушном транспорте». Сотрудничество аэровокзала с учебным заведением позволяет выстраивать системную подготовку кадров для авиационной отрасли региона. Растущий интерес молодежи к работе в воздушной гавани связан с репутацией аэровокзального комплекса как стабильного работодателя, инвестирующего в развитие своих сотрудников.
«Служба транспортной безопасности – ключевое подразделение аэровокзала, от работы которого зависит безопасность каждого рейса. Сегодня наши инспекторы ежедневно досматривают до 1800 пассажиров, в летний период эта цифра возрастает до 5000 человек. С учётом перспективы открытия международных перевозок мы заблаговременно формируем команду профессионалов. Радует, что молодые специалисты демонстрируют высокую мотивацию и серьёзную подготовку – это основа для качественной и безопасной работы всего аэровокзала», – отметил начальник службы транспортной безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Валентин Лебедев.
Набор в службу транспортной безопасности продолжается. Очередная группа стажеров уже приступила к обучению, их аттестация запланирована на 2026 год.
