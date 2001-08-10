Военнослужащие на Сахалине тренируются с противотанковым гранатомётом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие контракты с Минобороны России, приступили к выполнению боевых стрельб из противотанкового гранатомета РПГ-7В.

На полигоне «Троицкий» гранатомётчики мотострелковых подразделений осваивают навыки ведения огня из противотанкового гранатомёта РПГ-7В с механическим прицелом.

Перед тем как приступить к стрельбам штатными боеприпасами, военнослужащие изучили легко пробиваемые части корпуса боевых машин, применяемых противником в зоне СВО, в том числе западного производства.

Также опытные инструкторы рассказали военнослужащим о разновидностях и особенностях боеприпасов, применяемых к противотанковому гранатомёту. Особое внимание было уделено определению поправок при стрельбе на ветер, который может сильно повлиять на траекторию полёта снаряда.

Для поражения техники условного противника, в ходе учебно-боевых стрельб, гранатомётчики использовали снаряды с кумулятивным зарядом.

Только после прохождения полного курса боевой подготовки военнослужащие отправятся выполнять боевые задачи в зону проведения специальной военной операции.