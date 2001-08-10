Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздравить героя пришли представители администрации Южно-Сахалинска, общественных, гражданских и военных организаций, юнармейцы, педагоги, волонтёры и жители города — все, кто бережно хранит память о подвиге поколения защитников Отечества.

В доме ветерана царила тёплая и искренняя атмосфера. Гости пришли с цветами, подарками и словами благодарности. Серебряные волонтёры вручили герою связанные вручную носки, повара детского сада «Журавлёнок» приготовили свежую выпечку, а воспитанники этого учреждения нарисовали праздничный плакат. Юнармейцы прочли стихи о мужестве и стойкости, а представители общественных объединений выразили глубокое уважение за честно прожитую жизнь и великий вклад в историю страны. Сам Вячеслав Васильевич признаётся, что такие встречи наполняют его оптимизмом:

— Я премного благодарен всем, кто уделил внимание моей персоне. Это придаёт бодрость и настроение. Большое спасибо за такой подарок, — с улыбкой говорит ветеран. Он также поделился секретом своего долголетия: — У меня есть любимые занятия. Всё просто: нужно вести такой образ жизни, который не дает дряхлеть. Нужно всегда находиться в движении.

С ранних лет он много трудился физически, в юности был призван в армию, прошёл фронтовые дороги войны, а после продолжал вести активную жизнь. Вячеслав Васильевич любит спорт и шахматы. Именинник ежедневно делает зарядку, много ходит пешком и с удовольствием читает книги.

Даже сегодня ветеран охотно встречается со школьниками, принимает участие в патриотических мероприятиях. Такие встречи укрепляют связь поколений, воспитывают уважение к истории — к своему городу и стране.

Напомним, что в России 2025 год официально объявлен Годом защитника Отечества. Этот статус подчёркивает особое признание заслуг ветеранов Великой Отечественной войны, а также служит знаком уважения ко всем, кто исполнял и сейчас исполняет воинский долг, выполняя задачи специальной военной операции.