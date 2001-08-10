16:35, | Новости общества Сахалина и Курил
Поронайск готовится к зиме: ямочный ремонт на улицах города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону в Поронайске проводят ямочный ремонт. Работы по ликвидации появившихся за лето дефектов осуществляют в рамках муниципального контракта по летнему содержанию улично-дорожной сети. Пока позволяют погодные условия дорожники отремонтируют около 130 квадратных метров.
"Сегодня дорожники отфрезеровали часть проблемных участков и уже приступили к ремонту. Ямы и выбоины устраняют на улице Восточной, Театральной. До конца следующей недели будет отремонтированы и другие улицы города. Работы по ямочному ремонту в регионе находятся на контроле губернатора Валерия Лимаренко. В этом весенне-летнем сезоне в рамках его поручения мы устранили более трех тысяч дефектов дорожного полотна по Поронайскому району," - отмечает мэр Антон Карпуков.
Также сегодня коммунальщики нанесли разметку искусственных дорожных неровностей в районе СПЦ № 3.
