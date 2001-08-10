Росгвардейцы изъяли за различные нарушения 19 единиц огнестрельного оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются проверочные мероприятия, направленные на соблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю росгвардейцы проверили 78 мест хранения оружия граждан и организаций. Нарушения выявили у 7-ми владельцев гражданского оружия, в отношении их составили протоколы об административных правонарушениях и изъяли 14 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, три охотничьих ружья в Долинске и два в Тымовском изъяли у владельцев, подозреваемых в совершении умышленных преступлений. Всего за неделю сотрудники за различные нарушения изъяли из оборота 19 единиц огнестрельного оружия. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности.

В ходе предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности сотрудники ведомства приняли 170 и рассмотрели 155 заявлений.

Напоминаем владельцам оружия о соблюдении правил хранения оружия. Оружие и патроны должны храниться в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Владелец обязан обеспечить сохранность оружия, безопасность его хранения и исключить доступ к нему посторонних лиц.