В Южно-Сахалинске завершается подготовка дорожной техники к зимнему содержанию улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице завершаются мероприятия по подготовке дорожной техники к зимнему содержанию улиц. Основные магистрали города обслуживает муниципальное предприятие — завод имени Федотова, специалисты которого уже активно готовят автопарк к предстоящим снегопадам и гололедице.

В цехах предприятия сейчас кипит работа: специалисты проводят диагностику, заменяют масла и устанавливают оборудование для уборки. Всё делается для того, чтобы оперативно обеспечить безопасность на проезжей части и тротуарах во время выпадения осадков.

— Уже 80% автопарка готово к эксплуатации. Предстоящей зимой около 200 рабочих и порядка 320 единиц специальной техники будут поддерживать порядок на дорогах областного центра. Сейчас идет замена масла и технических жидкостей, а также испытания новых единиц техники, - отметил главный механик завода Алесь Моисеенко.

В этом году город приобрел две газовые комбинированные дорожные машины (КДМ), которые способны разбрасывать пескосоляную смесь, подметать дорожное покрытие и эффективно удалять снег с помощью специальных отвалов.

— Все идет по плану, переходим на зимний режим — это уже привычный процесс. Прямо скажем, мы находимся в постоянной готовности: на предприятии создан запас противогололедных материалов, которые помогут эффективно бороться с обледенением. Ожидается дополнительная поставка, чтобы мы могли создать условия, в которых люди смогут спокойно добраться до учебы, работы, - прокомментировал заместитель директора завода имени Федотова Артем Мисюркеев.

Технику готовят и другие подрядные организации, задействованные в содержании улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, сел и планировочных районов.

Напомним, что создание безопасной и комфортной среды на дорогах Южно-Сахалинска — это один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Проведенные мероприятия позволят муниципальным службам оперативно реагировать на погодные вызовы и поддерживать дорожную инфраструктуру города в рабочем состоянии.