Благоустройство зоны отдыха «Рефулеры» близится к завершению

30 Октября 2025
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории зоны отдыха «Рефулеры» в Поронайском районе продолжаются строительные работы. Подрядчики завершают возведение полосы препятствий. Основные конструкции готовы, ближе к завершению строительства останется установить недостающие элементы для комплекса, который включает в себя: «горную тропу», «стену», «туннель» и «ловушку». Все этапы строительства инспектируют представители Администрации.
 
В рамках реализации данного этапа практически в полном объеме выполнена отсыпка. Сейчас строители производят монтаж лестницы и ограждения на смотровой площадке, с которой сейчас открывается прекрасные виды на Поронайск. На сегодняшний день отстроено более 100 метров дощатого настила. В ближайшее время подрядчики ожидают доставку опор освещения.
 
"Напомню, благоустройство зоны отдыха «Рефулеры» - выбор жителей Поронайского района в конкурсе, который проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект по продолжению развития этой территорию поронайцы поддержали в прошлом и нынешнем годах. Вектор на создание и развитие общественных пространств в регионе задает губернатор Валерий Лимаренко," - отметил глава округа Антон Карпуков.

