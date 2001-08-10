Южносахалинцев приглашают отметить День народного единства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев 4 ноября приглашают отметить День народного единства. По традиции площадь перед историческим парком «Россия — моя история» станет главной площадкой праздника, который начнется с торжественного шествия.
В 10.45 колонна с Казанской иконой Божией Матери пройдет от Кафедрального собора Рождества Христова к парку «Россия — моя история». И в 11:00 здесь начнется большой концерт с участием творческих коллективов города, представителей национальных культур.
Во время концертной программы для всех гостей также будет работать ярмарка русской кухни. Здесь с 10.00 до 15.00 все желающие смогут приобрести традиционную выпечку, блины, печеный картофель, пельмени и согреться горячим чаем.
Кроме этого, праздничная программа пройдет и в городском парке на концертной площадке. Начало в 14.00.
Отметим, 4 ноября праздничные мероприятия пройдут также во всех планировочных районах и селах городского округа.
В Дальнем в 12:00 для подрастающего поколения стартует игровая программа «Территория единства». Мероприятие пройдет на площадке Дальненского дома культуры (ул.1-я Московская, 4). Затем, здесь же, в 13.00 начнется праздничный концерт «В нас единство».
В доме культуры «Ключи» (ул. Советская, 22) в 16.00 для детей проведут мастер-класс «Хоровод дружбы». В 17.00 стартует праздничный концерт «Россия объединяет».
В Березняках в доме культуры «Родник» (ул. Крайняя, 8) в 12:00 начнется тематическое мероприятие «Страницы памяти».
В Синегорске в 14:00 все желающие смогут принять участие в квест «Россия. Родина. Единство». Мероприятие пройдет в доме культуры «Синегорье» (ул. Коммунистическая, 16).
В доме культуры «Электрон» (с. Весточка) в 15:00 состоится концерт «Сила в единстве страны».
Афиша мероприятий может быть скорректирована.
