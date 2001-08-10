Южно-Сахалинск борется с «автомобильными пробками» возле контейнеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первые шесть автовладельцев областного центра уже получили предупреждения и штрафы. Специалисты регионального оператора подчеркнули, что только за октябрь зафиксировано более 50 случаев, когда автомобили, перекрывали подъезд к контейнерным площадкам.
Неправильная парковка автомобилей во дворах нарушает технику безопасности, препятствует проезду спецтехники (пожарная, скорая помощь, МЧС) и зачастую приводит к несвоевременному вывозу отходов.
Административная комиссия Южно-Сахалинска призывает горожан сообщать о нарушениях парковки возле контейнерных площадок, создающих препятствия для проезда мусоровозов. Для оперативного реагирования рекомендуется фиксировать номер автомобиля-нарушителя, номер площадки, подробно указывать дату, время и точное место нарушения и подавать информацию в сервис «Сахалин.Онлайн».
– Просим владельцев автомобилей с уважением относиться к работе компании-перевозчику отходов. Не оставляйте машины возле контейнерных площадок и на подъезде к ним, чтобы не мешать работе мусоровозов. Учитывайте габариты спецтехники и большегрузов, – подчеркнула начальник отдела организации и контроля перевозок управления по обращению с отходами Надежда Бондаренко.
Важно отметить, что благоустройство островного региона находится на особом контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и является одним из приоритетных направлений региональной политики.
Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается. Надеемся на то, что сознательность граждан позволит снизить количество подобных ситуаций не только в Южно-Сахалинске, но и по всему островному региону.
