Южно-Сахалинск модернизирует водоразборные колонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году «РВК-Сахалин» приступила к реализации проекта по замене устаревших механических водоразборных колонок на автоматические и современные. Новые водоразборные колонки полностью автоматизированы, качать воду вручную больше не требуется. Со временем «РВК-Сахалин» заменит все 50 устаревших водоразборных колонок в Южно-Сахалинске.

Первую колонку установили на улице Ленина, в районе дома 22. Вторую – на ул.Лермонтова. Колонки устанавливают на выезде из города - чтобы горожанам было удобно набрать воды при направлении на природу или дачи. Это соответствует поручению губернатора о содействии в развитии туризма на островах.

В первую очередь колонки предназначены для жителей близлежащих домов, не подключённых к центральному водоснабжению. Для них разработаны специальные карты – получить их можно в «РВК-Сахалин» (ул.Крюкова, 38). Сумма для пополнения будет соответствовать утвержденным нормативам потребления воды (1000 литров в месяц на человека), по действующему тарифу это составит 36 рублей.

Теперь воспользоваться функционалом «умных» колонок могут и все желающие. Для этого на конструкции размещен QR-код для оплаты. Стоимость воды в колонках существенно ниже, чем покупная в магазинах.