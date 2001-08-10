Проектирование вентиляции в торговых центрах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Грамотно спроектированная вентиляция в торговых центрах — это сложный инженерный комплекс, обеспечивающий здоровую атмосферу для посетителей и персонала. Ее основная задача — удаление избыточного тепла, влаги и запахов от большого скопления людей, а также от работы точек общепита. Без качественного воздухообмена в ТЦ быстро растет уровень углекислого газа, что приводит к усталости посетителей и снижению их покупательской активности. Поэтому проектирование таких систем — критически важный этап, влияющий на рентабельность всего комплекса.
Нормы и требования
При создании документации для системы воздухообмена в ТЦ инженеры руководствуются строгим перечнем законодательных актов. Эти правила обеспечивают безопасность, комфорт и энергоэффективность будущей системы.
Ключевые нормативные документы:
ГОСТ Р ЕН 13779 — регламентирует общие параметры вентиляции в общественных зданиях.
СП 60.13330 (актуализированный СНиП) — устанавливает требования к отоплению, кондиционированию и воздухообмену.
ГОСТ 30494 — определяет допустимые и оптимальные показатели микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха).
СП 51.13330 — нормирует предельный уровень шума от работающего вентиляционного оборудования, что критически важно для комфорта посетителей.
Основные требования к проекту:
Обеспечение кратности воздухообмена согласно числу посетителей и площади залов.
Обязательная фильтрация приточного воздуха от пыли и выхлопных газов.
Разделение воздушных потоков между зонами (торговые залы, фуд-корт, административные и складские помещения) для исключения перетекания запахов.
Соблюдение санитарных норм по температуре: летом не выше +28°C, зимой не ниже +18°C.
Этапы проектирования
Сбор исходных данных и составление технического задания. На этом этапе инженеры изучают поэтажные планы, площадь помещений и высоту потолков. Также уточняется планируемая пропускная способность ТЦ и особенности арендаторов (например, наличие ресторана с горячим цехом).
Расчет воздухообмена и теплопоступлений. Специалисты вычисляют объем приточного воздуха, необходимый для поглощения избыточного тепла и углекислого газа. Дополнительно определяется мощность оборудования для компенсации теплопотерь зимой и защиты от перегрева летом.
Выбор принципиальной схемы вентиляции. Для крупных ТЦ чаще проектируют центральные установки с рекуперацией тепла (энергоэффективность достигает 70%). Небольшие бутики в составе галереи подключают к общим магистральным воздуховодам через регулирующие клапаны.
Разработка и трассировка воздуховодных сетей. Инженеры определяют оптимальный маршрут прокладки жестких и гибких воздуховодов (прямоугольные экономят место над потолком, круглые подходят для магистралей). На схеме отмечают места установки шумоглушителей, противопожарных клапанов и вентиляционных решеток.
Подбор оборудования и проектирование автоматики. Рассчитываются и подбираются вентиляторы, фильтры (обычно классов G3–F7), калориферы и фанкойлы. Также создается система управления на базе контроллеров для автоматического поддержания заданного микроклимата.
Оформление итоговой документации. Изготавливаются чертежи (планы, разрезы, аксонометрические схемы), спецификации всего оборудования и финальная смета. Готовый проект передается заказчику и направляется на согласование в надзорные органы перед началом монтажных работ.
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