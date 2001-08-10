В Южно-Сахалинске устанавливают "умные" водоразборные колонки с оплатой по карте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"РВК-Сахалин" начал модернизацию устаревших водоразборных колонок в Южно-Сахалинске, устанавливая современные бесконтактные модели. Это первый подобный проект на Сахалине, который повысит удобство для жителей и туристов, а также улучшит контроль за расходом воды.
Вместо привычных механических колонок, требующих ручной накачки, новые устройства работают по бесконтактному принципу: достаточно приложить специальную карту, и вода начнет поступать автоматически. Первую такую колонку смонтировали в северной части города, возле дома 22 на улице Ленина, а вторую - на улице Лермонтова. Как сообщили ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин", каждую новую колонку подключают к центральному водопроводу, а качество воды соответствует санитарным нормам.
По словам начальника производства компании Анатолия Петрова, приоритетными точками установки стали места на выезде из города - это позволит горожанам удобно запасаться водой перед поездками на природу или дачи. Инициатива согласуется с поручением губернатора о развитии туризма в регионе. Жители, не подключенные к центральному водоснабжению, могут получить специальные карты для оплаты в офисе "РВК-Сахалин" на улице Крюкова, 38. Льготный тариф предусматривает 1000 литров в месяц на человека по цене 36 рублей. Остальные пользователи смогут оплачивать воду через QR-код, а в будущем - банковской картой.
"Это первый этап замены колонок, которые эксплуатируются в городе с прошлого века, - отметил Петров. - Всего в Южно-Сахалинске около 50 устаревших устройств. Новые технологии обеспечат контроль качества воды и предотвратят ее нецелевое использование". Стоимость воды в таких колонках будет значительно ниже, чем в магазинной таре.
