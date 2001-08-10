Южно-Сахалинск украсила живая фитостена площадью 30 квадратных метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Южно-Сахалинска завершили создание уникальной фитостены - первой в истории города масштабной вертикальной композиции из живых растений. Яркая инсталляция размером 9 на 3,5 метра с 1200 цветами уже стала популярным местом для фотосессий горожан.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, конструкция состоит из металлического каркаса с полимерными фитомодулями. Специалисты высадили в них однолетние и многолетние растения, включая осоку, гейхеру и бегонии различных оттенков. Ежегодно композицию будут обновлять, меняя цветочный узор по новой концепции.

"Мы специально подобрали растения с яркой листвой и насыщенными оттенками, чтобы композиция сохраняла декоративность весь сезон, - пояснила начальник отдела озеленения Инна Паламарчук. - Однолетники будем менять каждый год, а многолетние растения - убирать на зиму". По ее словам, в этом году город активно развивает вертикальное озеленение, установив цветочные кашпо на основных улицах и площадях.

Работы проводят в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" по поручению мэра Сергея Надсадина. Ежегодно в городе высаживают около миллиона цветов, благоустраивают скверы и создают новые зеленые зоны при поддержке губернатора Валерия Лимаренко.