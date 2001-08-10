Сахалинский аэропорт проведет ознакомительный тур для китайских турагентств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 мая аэропорт Южно-Сахалинска примет делегацию из Китая, в которую войдут представители крупных авиакомпаний, турагентств, аэропортов и тревел-блогеры. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, пятидневный ознакомительный тур позволит гостям из Поднебесной лично оценить инфраструктуру региона и перспективы сотрудничества.
Программа тура включает посещение ключевых достопримечательностей, дегустацию сахалинской кухни, морскую рыбалку и кулинарные мастер-классы. Особое внимание уделят знакомству с работой аэропорта: гостям покажут процессы обслуживания пассажиров, досмотра багажа и подготовки рейсов. Кроме того, запланированы деловые переговоры (B2B) с местными туроператорами, которые помогут китайской стороне определить лучшие способы продвижения Сахалина среди своих клиентов.
"Личный опыт - лучший способ заинтересовать партнеров, - отметил Александр Струнин, начальник отдела неавиационной коммерции аэропорта Южно-Сахалинска. - Мы обсудим стратегии сотрудничества, что увеличит пассажиропоток как по действующим, так и по новым направлениям". Этот тур станет первым подобным мероприятием для китайских специалистов. По его итогам аэропорт планирует подписать соглашения о совместном развитии туризма и авиасообщения с ведущими компаниями Китая.
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