Педагоги Южно-Сахалинска освоили анимацию на открытых занятиях в студии "Сова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В мультипликационной студии "Сова" завершился недельный интенсив для педагогов Южно-Сахалинска. Более 30 учителей и воспитателей из школ и детских садов города освоили современные методики создания анимации, чтобы применять их в работе с детьми.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, участники интенсива изучили основы покадровой анимации (stop-motion), работу с мультстанками и специализированными программами. Педагоги уделили внимание ключевым аспектам создания мультфильмов: сценарию, сюжету, движению, цвету, объему и звуку. Воспитатель детского сада №35 "Сказка" Ольга Филимонова поделилась, что дети активно включаются в процесс написания сценариев и предлагают свои идеи. "Когда ты сам развиваешься и передаешь знания, дети заряжаются. Они постоянно спрашивают, когда мы будем снимать и монтировать", - отметила Ольга.
На открытых занятиях педагоги и их воспитанники создали короткометражный мультфильм "Совушки". Дети раскрашивали плоскую гальку, изображая птиц, а затем оживляли их с помощью покадровой съемки. Восьмилетняя Феодосия Бужинская призналась, что самым сложным было передвигать персонажей и следить за результатом. Ее сверстница Оливия Могилёвкина добавила, что работать в команде оказалось гораздо интереснее, чем в одиночку.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал важность подготовки креативных педагогов. "Наши учителя должны быть современными и конкурентоспособными, чтобы обеспечить детям увлекательный образовательный процесс", - заявил глава региона. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Южно-Сахалинске активно развивают сеть "Кванториумов" и модернизируют материально-техническую базу образовательных учреждений. Это позволяет формировать у детей современные компетенции, включая креативное мышление и технологическую грамотность.
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