Эксперты RED Security рассказали о распространенных схемах мошенничества на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, исследовала схемы мошенничества, с которыми жители Сахалинской области чаще всего сталкивались в 2024 году. Несмотря на регулярное появление новых способов обмана, в топе остаются звонки от лже-сотрудников банков.
По данным экспертов RED Security, 32% респондентов из Сахалинской области за последний год получали мошеннические звонки от лица банков. Еще по 19% опрошенных пользователей мошенники пытались обмануть от имени различных силовых ведомств и операторов связи. Реже всего пользователи получали обращения от имени Почты России (4,7% случаев).
В 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.п.). Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 24,6% случаев – платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).
Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы, прочие признались, что понесли ущерб от действий злоумышленников. В результате этого 18,1% опрошенных подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% остались без хранившихся на счетах денежных средств.
Почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников. Однако большинство провели «работу над ошибками»: 45% подключили дополнительную защиту, такую как антиспам и двухфакторная аутентификация. Еще 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.
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Методика
Опрос проведен в феврале 2025 года, в нем приняло участие свыше 1100 пользователей различных онлайн-сервисов. Выборка респондентов включала аудиторию от 18-ти до 60-ти лет и старше. 52% опрошенных составили мужчины и 48% – женщины. География опроса охватила все федеральные округа РФ.
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О компании RED Security
RED Security – открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса. Портфель RED Security включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA), повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness) и защиты веб-сайтов и API от ботов (Antibot).
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