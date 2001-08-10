Опубликованы протоколы четырёх этапов камчатской гонки "Берингия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке продолжается юбилейная 35-я гонка на собачьих упряжках "Берингия". В четверг, 13 марта, каюры финишировали в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. В гонке участвуют 10 упряжек, сообщает astv.ru, ссылаясь на ИА "Камчатка".
Первый этап "Берингии" пролегал от села Эссо до реки Хайрюзовка, второй - от реки Хайрюзовка до реки Чаба, третий - от реки Чаба до Хайрюзово, четвертый - от Хайрюзово до Усть-Хайрюзово.
Впереди - село Ковран, оно также расположено в Тигильском районе. Финиш здесь запланирован на пятницу, 14 марта, а уже 16 марта каюры должны добраться до села Седанки, а 17-го - до Тигила, пишет в своём Telegram ИА "Камчатка". Всего участникам предстоит преодолеть 1 425 километров.
- Каждые 60 километров лидеры меняются, потому что этапы сложные. Снег меняется в зависимости от температуры. Путь нелёгкий, тяжёлый, поэтому говорить про лидерство среди длинных упряжек и коротких ещё рано, - прокомментировала судья гонки "Берингия" Яна Чикина.
Посмотреть, как проходит гонка, можно в Telegram-канале Камчатского выставочно-туристического центра. Его журналист Александр Петровец сопровождает каюров в пути. 13 марта в канале вышел очередной видеодневник "Берингии". Здесь же опубликованы судейские протоколы каждого из этапов.
- Каждая упряжка - история, каждая собака - герой. Они не просто бегут, а летят, преодолевая километры с удивительной грацией силой. А каюр - настоящий лидер, который ведёт свою команду к победе через снега и ветер", - уверен корреспондент.
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