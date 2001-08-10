Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона прошло первое в этом году учебное занятие по использованию кайдзен в рабочих процессах. Участниками лекции стали сотрудники служб транспортной (авиационной) безопасности и организации пассажирских перевозок, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Агенты по регистрации и инспекторы по досмотру детально изучили философию постоянных улучшений и познакомились с инструментами, которые помогут их внедрить. Среди методов: постоянный анализ процессов и их стандартизация, делегирование полномочий каждому сотруднику, управление проектами при помощи межфункциональных команд.

Применение кайдзена в авиации специалисты рассмотрели на примерах ведущих аэропортов России и мира. Чтобы закрепить материал, участникам предложили рассмотреть макеты заявок на внедрение улучшений и попробовать создать собственный проект в группе.

«Обучение работе с кайдзен – это один из наших основных курсов. Мы преподаём его в каждой службе, проводим семинары для каждого сотрудника. Это один из мощных инструментов производственной системы, который позволяет нам ещё больше фокусироваться на пассажирах, анализировать свою работу, признавать недочёты и устранять их. Так, в прошлом году мы ускорили процессы регистрации и досмотра. В этом планируем усовершенствовать процесс обработки багажа», - отметила начальник службы производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.

Ранее аналогичный курс прослушали руководители производственных подразделений и административного корпуса. Всего – около 90 специалистов. За 2024 год они подали 195 проектов улучшений. Большую часть из них внедрили в работу. С начала 2025-го эксперты службы производственной системы и качества приняли на рассмотрение 24 кайдзена. Большинство из них направлены на повышение качества обслуживания пассажиров.