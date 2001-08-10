Три проекта будет реализовано в 2025 году в пгт Вахрушев по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря государственным программам у нас есть возможность улучшать инфраструктуру населенных пунктов, создавать комфортные условия для работы и жизни в селах. Одна из них – федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Главные направления программы – благоустройство, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Финансирование проектов осуществляется как за счет федерального, регионального бюджетов, так и за счет местных средств.

Поронайский район участвует в программе с 2022 года, успешно проходя в Минсельхозе России строгий конкурсный отбор. За три года реализации программы удалось воплотить в жизнь несколько проектов – ремонт в ДК «Энергетик» и благоустройство общественной территории в селе Восток, в прошлом году отремонтировали лестницу, ведающую к школе в пгт Вахрушев.

В этом году планируется реализовать сразу три проекта в пгт Вахрушев. Планируется отремонтировать участок улицы Школьной, обустроить пешеходный тротуар, а также благоустроить мемориал «Воинская слава» и сквер в центре поселка. В сквере обновят пешеходные дорожки, освещение, ограждение, появятся новые скамейки и урны.

Делать жизнь более комфортной не только в городе, но в сельских населенных пунктах – важнейшая задача муниципальной и региональной власти. Об этом неоднократно говорит и губернатор области Валерий Лимаренко. Этот вопрос находится на постоянном контроле у главы региона.