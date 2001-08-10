На участке автодороги Южно-Сахалинск – Оха закрыли движение для всех видов транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятными погодными условиями 5 декабря с 16:30 введены ограничения для движения всех видов транспорта на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха с 741 по 854 км в Охинском районе, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

На участке – метель, сильный порывистый ветер, видимость до 20 м, при порывах ветра – нулевая.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.