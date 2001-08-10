Почти 260 тонн грузов для сахалинских получателей скоро прибудут в порт Корсаков через северный морской путь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 сентября из морского порта в Санкт-Петербурге вышло морское судно «САСКО Алдан», которое доставляет через северный морской путь вторую партию грузов. В настоящее время судно вышло из порта Петропавловск-Камчатский и направляется в порт Корсаков. Расчётная дата прибытия «САСКО Алдан» в корсаковский порт – 31 октября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсельхозе.
На борту морского судна находятся 13 контейнеров для сахалинских получателей общей массой груза 259,3 тонны. Номенклатура грузов различная: кондитерские изделия, овощная консервация, алкогольная продукция, сахар, питьевая вода, акриловые эмульсии и строительные материалы.
По предварительным данным срок доставки грузов «САСКО АЛДАН» через северный морской путь оказался на 25 дней быстрее по сравнению с традиционными маршрутами прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения (ПСЖВС). Стоимость доставки морским транспортом по-прежнему является привлекательной для сахалинских получателей, т.к. она субсидируется федеральным бюджетом.
Отметим, что это уже второй рейс в этом году через северный морской путь. Первый рейс, который был выполнен судном «Леди Д» с грузом для дальневосточных грузополучателей, показал востребованность маршрута по северному морскому пути в связи с наиболее выгодными условиями для хозяйствующих субъектов по сравнению с традиционными маршрутами, а именно сокращение срока и стоимости доставки. Морское судно «Леди Д» прибыло в порт Корсаков из Архангельска 4 сентября и доставило почти 800 тонн груза.
По итогам выполнения рейсов в 2024 году с использованием северного морского пути федеральными органами исполнительной власти будет проведен анализ грузооборота и принято решение о количестве рейсов в 2025 году.
Напомним, с апреля этого года вступили в силу положения Федерального закона от 04.08.2024 № 411-ФЗ «О северном завозе», связанные с осуществлением завоза грузов на территории, которые расположены в границах муниципальных образований и относятся к районам Крайнего Севера. Уполномоченным региональным координатором северного завоза в Сахалинской области назначено министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, которое координирует работу между участниками северного завоза.
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