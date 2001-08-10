До конца текущего года в Сахалинской области появится ряд важных объектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году в островном регионе в рамках национальных проектов появится ряд новых объектов образования, культуры, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства. Такая информация была озвучена на совещании с представителями органов исполнительной власти, которое провел председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В настоящее время на Сахалине и Курилах реализуются 45 региональных проектов, направленных на достижение целей 15 национальных проектов. Планы на 2024 год предусматривают ввод 12 объектов. Три из них уже полностью готовы. Это дополнительное здание средней школы № 30 в планировочном районе «Луговое» в Южно-Сахалинске, построенное в рамках национального проекта «Образование». Дом культуры в селе Адо-Тымово Тымовского района возведен благодаря нацпроекту «Культура». В новом строении начала работать врачебная амбулатория села Леонидово Поронайского района.

- Национальные проекты призваны сделать жизнь на наших островах более комфортной. Повысить доступность медицинской помощи, в том числе и для жителей отдаленных населенных пунктов. Создать такие условия, чтобы юные сахалинцы и курильчане могли в родном регионе получить качественное и востребованное образование, как среднее, так и высшее, добиться успеха в профессии, создать семью. Поэтому нацпроектам мы уделяем особое внимание. И будем также действовать и в дальнейшем, - сказал Алексей Белик.

В рамках национальных проектов планируется ввести в строй до конца текущего года ряд объектов. Среди них: школа на 1260 мест в Южно-Сахалинске, отделение поликлиники № 2 на 120 посещений в смену в селе Дальнее в областном центре, дом культуры в селе Соловьевка Корсаковского района, три модульных здания под фельдшерско-акушерские пункты в селах Москальво и Восточное Охинского района, в селе Гастелло Поронайского района. Кроме того, в списке реконструкция систем водоснабжения в селах Онор (Смирныховский района) и Правда (Холмский район). В ближайшее время завершится первый этап реконструкции участка автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Также по итогам года в регионе планируется расселить более 6,8 тысячи человек. Сегодня эти люди проживают в аварийном фонде.

Благодаря национальному проекту развивается и культурная сфера региона. В частности, в Смирныховском районе с помощью передвижного многофункционального культурного центра или автоклуба проводятся выездные мероприятия в селах. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» строится кампус СахалинТех.

В целом за год в населенных пунктах области преобразится 21 общественная территория.

- Выполнены работы четвертого этапа благоустройства городского парка в Северо-Курильске, второго этапа в сквере Памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в Невельске. Мы привели в порядок «Сквер Рыбаков» в селе Рейдово Курильского района. В настоящее время завершаем благоустройство еще трех общественных пространств. Это сквер по улице Победы в Поронайске, парк «Застава» в поселке Ноглики и сквер защитников Отечества в Южно-Сахалинске, - сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

На совещании было озвучено, что по итогам восьми месяцев 2024 года Сахалинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге реализации национальных проектов.