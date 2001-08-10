Заключен договор на удлинение взлетно-посадочной полосы в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Северных Курилах удлинят взлетно-посадочную площадку. Ранее, 2 октября, состоялось заключение договора на разработку проектно-сметной документации, ориентировочный срок завершения работ – 2025 год. Реконструкция позволит принимать воздушные суда больших размеров, в том числе совершать регулярные прямые рейсы между Южно-Сахалинском и Парамуширом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Транспортная доступность Курильских островов для нас является одной из первостепенных задач. Сегодня мы нацелены на развитие инфраструктуры на островах, чтобы наладить регулярное авиасообщение, расширить маршрутные сети и повысить частоту рейсов. Сахалинцы, курильчане и гости региона должны иметь возможность свободно летать и путешествовать вне зависимости от времени года и погодных условий. Поэтому важно провести реконструкцию посадочной площадки Северо-Курильск и как можно скорее обеспечить регулярное прямое авиасообщение между Южно-Сахалинском и Парамуширом, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Из-за географического положения долгое время на Парамушир можно было добраться только морским путем или на вертолете. В 2023 году на острове построили взлетно-посадочную полосу, тогда же сюда прибыл первый самолет с Камчатки. На сегодняшний день посадочная площадка может принимать воздушные суда вместимостью до 19 человек

В соответствии с обозначенным техническим заданием планируется удлинить взлетно-посадочную полосу ориентировочно на 500 метров. На сегодняшний день ее длина составляет 625 метров. Реконструкция позволит принимать турбовинтовые самолеты вместимостью более 30 человек. Такие воздушные судна есть в парке Единой дальневосточной авиакомпании. Кроме того, здесь намерены обустроить топливозаправочный комплекс, расширить перрон, установить метеорологическое и навигационное оборудование.

- Северо-Курильский городской округ является одним из наиболее труднодоступных районов Сахалинской области. Если грузовое сообщение с ним осуществляется с Сахалина через Корсаков, то пассажирское - исключительно через Камчатку. Реконструкция действующей посадочной площадки с удлинением взлетно-посадочной полосы, а также обустройством искусственного покрытия позволит принимать воздушные суда выполняющие прямые рейсы с Южно-Сахалинска в Северо-Курильск, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Реконструкция посадочной площадки Северо-Курильска позволит повысить деловую активность на островах, наладить социально-культурные связи и раскрыть туристический потенциал Северных Курил, имеющих уникальные природные достопримечательности. Кроме того, местные жители получат возможность чаще летать и путешествовать по другим направлениям, куда удобнее и быстрее добраться из Южно-Сахалинска.

- Здорово, что наконец-то уделяют столько внимания авиасообщению на нашем острове. Недавно у нас наконец-то приземлился пассажирский самолет АН-28 из Петропавловска-Камчатского, а теперь есть такие грандиозные планы по полетам в Южно-Сахалинск. Мы очень ждем, хочется спокойно летать на Сахалин без пересадок, это и время сократит и деньги, - поделилась курильчанка Наталья.

Пассажиропоток на Курилах постоянно растет с учетом развития туризма на островах. Прошлый год стал рекордным – обслужили более 100 тысяч пассажиров. Отметим, развитие авиасообщения и сети посадочных площадок в Сахалинской области проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За последние 4 года было обустроено 6 посадочных площадок: Александровск-Сахалинский, Зональное, Смирных, Леонидово, Крабозаводское и Северо-Курильск.