Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь пассажиры воздушной гавани смогут заранее просчитать расходы на стоянку автомобиля и определиться, в какой зоне будет выгоднее его оставить. Операцию можно произвести в пару кликов на официальном сайте аэровокзала.

Разработчики дополнили страницу, посвящённую парковке, интерактивной схемой и математическим помощником. Места долгосрочной и краткосрочной стоянки обозначены на карте разными цветами. Когда пользователь выбирает ту или иную зону, на экране тут же появляется калькулятор. Остаётся ввести данные о дате, времени заезда и выезда. Далее система самостоятельно рассчитает стоимость услуги.

Отметим, что первые 15 минут с момента заезда на территорию аэровокзального комплекса, - бесплатные. Пребывание на парковке с 16 минуты пассажиру нужно будет оплатить в соответствии с тарифом. Первый час в зоне посадки/высадки и на краткосрочной стоянке обойдётся автовладельцу в 300 рублей, в долгосрочной первые сутки стоят 600 рублей.

«Рассказывая о нашем аэровокзале, мы часто называем его умным. Дело в том, что сегодня многие процессы в воздушной гавани управляются с помощью цифровых инструментов. Стойки регистрации, к примеру, работают на отечественном программном обеспечении, информацию с табло дублирует голосовой помощник «Вестник». Для нас важно и сервисы переводить в онлайн-формат, чтобы пассажиру было удобнее планировать путешествие и ориентироваться в терминале», - начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.

Ранее на официальном сайте аэровокзального комплекса появилась возможность онлайн забронировать такие услуги как индивидуальное сопровождение, Fast Track, проход через бизнес- или вип-зал. В планах руководства воздушной гавани расширить список сервисов, которые помогут пассажирам удалённо решить волнующие их вопросы.